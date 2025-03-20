«Главная трудность — конституция Украины»: Шойгу объяснил, что мешает Киеву начать переговоры с Москвой

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обозначил проблемные вопросы, с которыми сталкивается Украина на пути к мирным переговорам. По словам экс-министра обороны, главную заминку вызывает конституция Незалежной.

«Главная трудность — это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — отметил он в разговоре с журналистами.