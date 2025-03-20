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Регион
19 марта, 21:59

«Главная трудность — конституция Украины»: Шойгу объяснил, что мешает Киеву начать переговоры с Москвой

Шойгу: Конституция затрудняет путь Украины к мирным договорённостям

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обозначил проблемные вопросы, с которыми сталкивается Украина на пути к мирным переговорам. По словам экс-министра обороны, главную заминку вызывает конституция Незалежной.

«Главная трудность — это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — отметил он в разговоре с журналистами.

Кроме того, секретарь СБ подчеркнул важность вопроса легитимности власти в Киеве, поскольку сейчас трудно определить, с кем нужно вести переговоры. Дополнительно он напомнил о существовании запрета, которым Владимир Зеленский сам себе запретил общаться с Москвой.

Новости СВО. Завершение операции в Курской области, окружение ВСУ в Торецке, переговоры Трампа и Зеленского, 20 марта
Новости СВО. Завершение операции в Курской области, окружение ВСУ в Торецке, переговоры Трампа и Зеленского, 20 марта

А ранее стало известно, что новые переговоры между США и РФ по Украине состоятся в Саудовской Аравии уже 23 марта. На встречу прибудут высокопоставленные чиновники. При этом Киев отказался принимать участие в обсуждениях.

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Kremlin.ru

Тимур Хингеев
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