Владимир Зеленский, хоть и заявил о намерении отказаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, на самом деле отдал приказ о новых ударах. Об этом сообщила в комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте недавних атак киевского режима.

Захарова отметила, что, несмотря на публичные заявления Зеленского о поддержке инициативы отказа от ударов, он фактически принял противоположное решение. Она подчеркнула, что ответственность за эти террористические акты лежит на странах, продолжающих поставлять оружие Украине, тем самым подрывая мирные усилия.