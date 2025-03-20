В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня
Захарова: Зеленский отдал приказ о новых ударах по энергоинфраструктуре России
Владимир Зеленский, хоть и заявил о намерении отказаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, на самом деле отдал приказ о новых ударах. Об этом сообщила в комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте недавних атак киевского режима.
Захарова отметила, что, несмотря на публичные заявления Зеленского о поддержке инициативы отказа от ударов, он фактически принял противоположное решение. Она подчеркнула, что ответственность за эти террористические акты лежит на странах, продолжающих поставлять оружие Украине, тем самым подрывая мирные усилия.
«Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — заявила она.
Напомним, что президент Владимир Путин отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов вечером 18 марта, сразу после его беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Чтобы выполнить этот приказ, нашим военным пришлось сбить семь российских дронов, которые были нацелены на объекты противника, но Киев не оценил этот жест и буквально тут же атаковал объект энергетики на Кубани тремя беспилотниками. После этого состоялся разговор Трампа уже с Зеленским, где тот согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России. Но и это обещание тут же «обнулилось» в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область.
Telegram / МИД РФ