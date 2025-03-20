Зеленский допустил встречу представителей Украины с Россией, но «без удовольствия»
Зеленский: Для Украины переговоры с Россией не будут проблемой
Владимир Зеленский, несмотря на действующий запрет переговоров с Россией, заявил, что не видит большой проблемы в потенциальной встрече Киева и Москвы. При этом он отметил, что представители Украины не получат удовольствия от переговоров с РФ.
«Знаете, не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что, если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля <...>, не является проблемой встреча», — сказал Зеленский на брифинге в формате онлайн.
При этом он отметил, что представители Киева будут встречаться с российской делегацией «без удовольствия». Зеленский назвал этот вопрос абсолютно прагматичным, по его словам, нужно двигаться вперёд без пауз и сантиментов.
Также главарь киевского режима допустил, что 21-23 марта в Саудовской Аравии состоятся новые контакты Украины и США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с Украиной пока не начались, потому что Зеленский их запретил. Напомним, осенью 2022 года бывший юморист подписал указ, в котором констатируется «невозможность переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным.
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