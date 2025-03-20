Зеленский допустил встречу представителей Украины с Россией, но «без удовольствия»

Владимир Зеленский, несмотря на действующий запрет переговоров с Россией, заявил, что не видит большой проблемы в потенциальной встрече Киева и Москвы. При этом он отметил, что представители Украины не получат удовольствия от переговоров с РФ.

«Знаете, не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что, если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля <...>, не является проблемой встреча», — сказал Зеленский на брифинге в формате онлайн.

При этом он отметил, что представители Киева будут встречаться с российской делегацией «без удовольствия». Зеленский назвал этот вопрос абсолютно прагматичным, по его словам, нужно двигаться вперёд без пауз и сантиментов.

Также главарь киевского режима допустил, что 21-23 марта в Саудовской Аравии состоятся новые контакты Украины и США.