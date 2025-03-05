Переговоры по урегулированию украинского конфликта до сих пор не стартовали, поскольку Владимир Зеленский сам себе запретил их вести с Россией. Об этом сообщила во время лекции на проекте «Форум в большом городе» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По ситуации на Украине переговоров ещё нет. Есть желание, озвученное Белым домом, прекратить то, что до них, по их же собственным признаниям, именно администрация США при [46-м президенте страны Джо] Байдене и начала», — сказала дипломат.