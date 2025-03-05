Захарова рассказала, почему переговоры с Украиной до сих пор не начались
Захарова: Переговоры по Украине пока не начались, ведь Зеленский их запретил
Переговоры по урегулированию украинского конфликта до сих пор не стартовали, поскольку Владимир Зеленский сам себе запретил их вести с Россией. Об этом сообщила во время лекции на проекте «Форум в большом городе» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По ситуации на Украине переговоров ещё нет. Есть желание, озвученное Белым домом, прекратить то, что до них, по их же собственным признаниям, именно администрация США при [46-м президенте страны Джо] Байдене и начала», — сказала дипломат.
Она напомнила, что причина так и осталась в 2022 году, когда британские и американские политики убедили Зеленского продолжать воевать с Россией, а он на законодательном уровне запретил себе вести переговоры с российской стороной.
Во время перепалки в Белом доме Зеленский заявил, что он против прекращения огня, поскольку «Россия сразу его нарушит». С этого момента президент США Трамп и его вице-президент Вэнс начали заводиться, а первый даже спародировал украинского политика, который без конца твердил о том, что перемирия допускать нельзя. Он быстро передумал, когда ему перекрыли поставки оружия, однако в РФ считают, что их возобновят после сделки по недрам. Однако это заставило Зеленского покориться и заявить Трампу о своей готовности к переговорам.
Telegram / Мария Захарова