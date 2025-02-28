Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 19:04

Трамп спародировал Зеленского из-за отказа от прекращения огня

Президент США Дональд Трамп спародировал Владимира Зеленского после отказа последнего прекращать огонь ради завершения конфликта. Фрагмент попал в прямой эфир из Белого дома.

Трамп пародирует Зеленского, который не хочет договариваться о прекращении огня. Видео © Белый дома

«Я не хочу прекращать огонь, я не хочу прекращать огонь... Я хочу туда, хочу это...» — передразнил бывшего комика Трамп, изображая мимику собеседника.

«Будете воевать сами»: Трамп поставил жёсткий ультиматум Зеленскому
«Будете воевать сами»: Трамп поставил жёсткий ультиматум Зеленскому

В Белом доме Владимиру Зеленскому досталось по первое число. Он прилетел в Вашингтон для подписания соглашения по украинским недрам, однако американский президент начал посмеиваться над ним с самого порога из-за неподобающего наряда. Также глава Штатов указал ему на неуважение к Белому дому, который пытается остановить кровопролитие на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя договориться о прекращении огня, но тот упорствовал. По итогу Зеленский не подписал договор и покинул Белый дом после публичного скандала.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar