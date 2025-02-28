Трамп спародировал Зеленского из-за отказа от прекращения огня
Президент США Дональд Трамп спародировал Владимира Зеленского после отказа последнего прекращать огонь ради завершения конфликта. Фрагмент попал в прямой эфир из Белого дома.
Трамп пародирует Зеленского, который не хочет договариваться о прекращении огня. Видео © Белый дома
«Я не хочу прекращать огонь, я не хочу прекращать огонь... Я хочу туда, хочу это...» — передразнил бывшего комика Трамп, изображая мимику собеседника.
В Белом доме Владимиру Зеленскому досталось по первое число. Он прилетел в Вашингтон для подписания соглашения по украинским недрам, однако американский президент начал посмеиваться над ним с самого порога из-за неподобающего наряда. Также глава Штатов указал ему на неуважение к Белому дому, который пытается остановить кровопролитие на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя договориться о прекращении огня, но тот упорствовал. По итогу Зеленский не подписал договор и покинул Белый дом после публичного скандала.
Telegram / RT на русском