Трамп спародировал Зеленского из-за отказа от прекращения огня

Президент США Дональд Трамп спародировал Владимира Зеленского после отказа последнего прекращать огонь ради завершения конфликта. Фрагмент попал в прямой эфир из Белого дома.

Трамп пародирует Зеленского, который не хочет договариваться о прекращении огня. Видео © Белый дома

«Я не хочу прекращать огонь, я не хочу прекращать огонь... Я хочу туда, хочу это...» — передразнил бывшего комика Трамп, изображая мимику собеседника.