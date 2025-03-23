Депутат напомнил, как в начале СВО Украина уже срывала режим тишины, навязанный России Макроном
Депутат Хамитов: Россия уже обжигалась на режиме перемирия в начале СВО
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Россия имеет все основания не доверять европейско-украинским предложениям о перемирии, поскольку раньше на них уже обжигалась. Об этом в беседе с Life.ru напомнил депутат Госдумы Амир Хамитов.
Он напомнил, что в начале специальной военной операции, 28 февраля 2022 года, произошла аналогичная ситуация: тогда президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня в связи с началом первых переговоров между Россией и Украиной в Гомеле. Москва согласилась на это, что впоследствии подтвердил и сам Макрон. Однако украинская сторона, несмотря на полученные гарантии, не остановила боевые действия, сославшись на невозможность контролировать все свои военные подразделения, особенно националистические.
А теперь, как говорится, внимание, вопрос: какова гарантия, что на этот раз все будет по-другому? Если вторая сторона переговоров регулярно нарушает свои обязательства, то как можно рассчитывать, что в очередной раз она их не нарушит? Более того, каковы гарантии, что за время перемирия противник не проведет дополнительную мобилизацию, не обновит вооружение и не обрушится на нас с новой силой?
депутат Амир Хамитов
Парламентарий отметил, что Россия в нынешних обстоятельства может доверять только тем, кто держит свое слово, а с теми, «кто без конца манипулирует окружающими и требует себе особых привилегий без всякой связи с реальностью», ни на что рассчитывать нельзя.
«И если Макрон этого не понимает, то российская сторона уже имеет горький опыт слишком большого доверия тем, кто не заслуживает даже минимального», — резюмировал собеседник Life.ru.
Напомним, что в разговоре с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Сегодня Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае. И это стало не последним нарушением со стороны Киева, были и еще.