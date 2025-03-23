Россия имеет все основания не доверять европейско-украинским предложениям о перемирии, поскольку раньше на них уже обжигалась. Об этом в беседе с Life.ru напомнил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Он напомнил, что в начале специальной военной операции, 28 февраля 2022 года, произошла аналогичная ситуация: тогда президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня в связи с началом первых переговоров между Россией и Украиной в Гомеле. Москва согласилась на это, что впоследствии подтвердил и сам Макрон. Однако украинская сторона, несмотря на полученные гарантии, не остановила боевые действия, сославшись на невозможность контролировать все свои военные подразделения, особенно националистические.

А теперь, как говорится, внимание, вопрос: какова гарантия, что на этот раз все будет по-другому? Если вторая сторона переговоров регулярно нарушает свои обязательства, то как можно рассчитывать, что в очередной раз она их не нарушит? Более того, каковы гарантии, что за время перемирия противник не проведет дополнительную мобилизацию, не обновит вооружение и не обрушится на нас с новой силой? депутат Амир Хамитов

Парламентарий отметил, что Россия в нынешних обстоятельства может доверять только тем, кто держит свое слово, а с теми, «кто без конца манипулирует окружающими и требует себе особых привилегий без всякой связи с реальностью», ни на что рассчитывать нельзя.