Макрона назвали «голосистым петухом» после воинственных заявлений в адрес России
Эксперт Кошкин: Макрон ставит Франции задачи, на которые она не способна
Намерение Франции создать и развернуть гиперзвуковые ракеты, чтобы сдерживать Россию, — это грандиозная военно-техническая задача, выполнить которую практически невозможно. Об этом в беседе с Инфо24 сообщил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон часто обещает претворить в жизнь такие планы, которые и у французских специалистов ничего, кроме улыбки, не вызывают. Такие громкие заявления необходимы французскому политику, поскольку он хочет, чтобы его считали главным во всём ЕС и «спасителем Европы от России». Это также помогает ему отвлечь население от внутренних проблем. Однако его страна не обладает такими возможностями, которые соответствовали бы его эго.
«То есть Макрон — это голосистый петух европейской политики, который постоянно угрожает России. Переживать по этому поводу не стоит, но и сбрасывать со счетов военный потенциал Франции тоже не следует. Париж в состоянии решать определённые военные задачи, но не такие грандиозные, о которых говорит Макрон», — заключил Кошкин.
О чём только уже не говорил Макрон. Напомним, что французский президент собирается разместить ядерные истребители возле Германии, а также навести на Россию гиперзвуковые ракеты, чтобы её «сдерживать». Он регулярно призывает всю Европу встать на военные рельсы, из-за чего во Франции его считают провокатором и разжигателем третьей мировой войны.
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