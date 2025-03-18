«Растлитель малолетних»: Жену Макрона объявили педофилом, укравшим чужую личность
Клейтон Моррис: Брижит Макрон — это педофил, укравший чужую личность
Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / АР
Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит — это растлитель малолетних, который обхаживал французского политика смолоду, используя другую свою личность. Такое мнение высказал журналист Клейтон Моррис в беседе со своим коллегой Такером Карлсоном.
Есть в США такая политическая активистка — Кэндис Оуэнс. Однажды она начала, поставив на кон весь свой профессиональный авторитет, прямым текстом говорить о том, что жена Макрона Брижит — мужчина. Её хороший знакомый Такер Карлсон сперва подумал, что она перегнула палку, а потом сам пришёл к выводу, что это всё-таки правда.
Раньше неё говорить об этом начали французские журналисты, которым в итоге сверху доходчиво объяснили, почему им стоит помалкивать об этом. Оуэнс раскрутила историю вновь.
«Так что да, она, то есть он — растлитель малолетних. Эмманюэль Макрон был ребёнком, а этот человек взял его под крыло и стал всячески обхаживать, используя при этом личность другого человека», — сказал Клейтон Моррис.
По его словам, Брижит Макрон — человек, растливший Эмманюэля Макрона.
Если вам интересно докопаться до истины, то ранее Life.ru рассказывал о том самом расследовании американской блогерши Кэндис Оуэнс, которая попыталась вывести на чистую воду жену французского президента. По её словам, первая леди посещала хирургов, чтобы сменить пол.