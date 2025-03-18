Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит — это растлитель малолетних, который обхаживал французского политика смолоду, используя другую свою личность. Такое мнение высказал журналист Клейтон Моррис в беседе со своим коллегой Такером Карлсоном.

Есть в США такая политическая активистка — Кэндис Оуэнс. Однажды она начала, поставив на кон весь свой профессиональный авторитет, прямым текстом говорить о том, что жена Макрона Брижит — мужчина. Её хороший знакомый Такер Карлсон сперва подумал, что она перегнула палку, а потом сам пришёл к выводу, что это всё-таки правда.

Раньше неё говорить об этом начали французские журналисты, которым в итоге сверху доходчиво объяснили, почему им стоит помалкивать об этом. Оуэнс раскрутила историю вновь.

«Так что да, она, то есть он — растлитель малолетних. Эмманюэль Макрон был ребёнком, а этот человек взял его под крыло и стал всячески обхаживать, используя при этом личность другого человека», — сказал Клейтон Моррис.

По его словам, Брижит Макрон — человек, растливший Эмманюэля Макрона.