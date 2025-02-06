«Стать Брижит»: Опубликована первая часть расследования о транспереходе* жены Макрона
Блогер Оуэнс: Брижит Макрон тайно ходила к специалисту по транспереходу*
Эмманюэль и Брижит Макрон (справа налево). Обложка © ТАСС / EPA / POOL / SARAH MEYSSONNIER
Американская блогерша Кэндис Оуэнс опубликовала на своём YouTube-канале первую часть расследования под названием «Стать Брижит», посвящённого супруге президента Франции Эмманюэля Макрона. В исследовании утверждается, что первая леди страны посещала специалиста по транспереходу* и пыталась это скрыть. Сам же Макрон, по словам блогерши, перестал отрицать, что женился на мужчине.
Оуэнс ссылается на статью в журнале Closer, в которой говорится о посещении Брижит американской клиники в Париже. Официально утверждается, что она проходила обычную косметическую процедуру. Имя доктора не сообщается, но в журнале цитируется его любимая фраза: «Женская плоть — лучшая глина». Так говорил хирург Патрик Бьюи, известный во Франции как специалист по феминизирующей пластике, которая применяется мужчинами для смягчения черт лица в процессе трансперехода*, отметила Оуэнс.
«Мы только на поверхности айсберга», — сказала блогерша в своём видео.
В завершении ролика она озвучила письмо адвокатов семьи Макрон. Однако на вопросы о поле супруги президента и о том, рожала ли она троих детей, ответы так и не были даны. Кроме того, в письме не содержится прямого опровержения слухов о том, что Брижит является трансгендерной* женщиной. Оуэнс считает, что остановиться на этом расследовании пока рано.
Слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной не новы. Сторонники этой теории утверждают, что в её паспорте было имя Жан-Мишель Тронье. Несмотря на это, Брижит не раз пыталась опровергнуть эти выдумки, подчёркивая свою истинную идентичность. Ситуация зашла так далеко, что привела к судебному разбирательству с участием журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые в своих материалах окрестили первую леди Франции трансгендером*. Недавно Рей попросила политическое убежище в РФ.
* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.