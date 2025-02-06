«Стать Брижит»: Опубликована первая часть расследования о транспереходе* жены Макрона

Американская блогерша Кэндис Оуэнс опубликовала на своём YouTube-канале первую часть расследования под названием «Стать Брижит», посвящённого супруге президента Франции Эмманюэля Макрона. В исследовании утверждается, что первая леди страны посещала специалиста по транспереходу* и пыталась это скрыть. Сам же Макрон, по словам блогерши, перестал отрицать, что женился на мужчине.

Оуэнс ссылается на статью в журнале Closer, в которой говорится о посещении Брижит американской клиники в Париже. Официально утверждается, что она проходила обычную косметическую процедуру. Имя доктора не сообщается, но в журнале цитируется его любимая фраза: «Женская плоть — лучшая глина». Так говорил хирург Патрик Бьюи, известный во Франции как специалист по феминизирующей пластике, которая применяется мужчинами для смягчения черт лица в процессе трансперехода*, отметила Оуэнс.

«Мы только на поверхности айсберга», — сказала блогерша в своём видео.

В завершении ролика она озвучила письмо адвокатов семьи Макрон. Однако на вопросы о поле супруги президента и о том, рожала ли она троих детей, ответы так и не были даны. Кроме того, в письме не содержится прямого опровержения слухов о том, что Брижит является трансгендерной* женщиной. Оуэнс считает, что остановиться на этом расследовании пока рано.