«Всегда в моём сердце»: Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала, почему хочет бежать в РФ
РИАН: Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка давно поддерживает Россию
Брижит Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле родилась мужчиной, объяснила, почему просит политического убежища именно в России. Она также рассказала, почему не рассматривает для переезда Соединённые Штаты.
«Мой адвокат сам столкнулся с давлением, когда взялся за моё дело. Нас обоих преследуют, поэтому он счёл, что, возможно, прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением. Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй страной в моём сердце», — рассказала французская журналистка в беседе с РИА «Новости».
Рэй сформировала положительное мнение о России благодаря рассказам своей сестры и её мужа, которые побывали в нашей стране как туристы. Журналистка отметила свою любовь к русской культуре, особенно к национальным костюмам. В её коллекции одежды есть даже сумка, сделанная вручную, на которой вышита матрёшка. Кроме того, Рэй с уважением относится к российской политике и высоко ценит президента Владимира Путина.
Также журналистка вспомнила слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который свободно говорит по-французски. Она подтвердила его мнение о том, что Запад сейчас переживает упадок, и именно поэтому выбрала Россию, а не США.
Слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной не новы. Сторонники этой теории утверждают, что в её паспорте было имя Жан-Мишель Тронье. Несмотря на это, Брижит не раз пыталась опровергнуть эти выдумки, подчёркивая свою истинную идентичность. Ситуация зашла так далеко, что привела к судебному разбирательству с участием журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые в своих материалах окрестили первую леди Франции трансгендером. Недавно Рей попросила политическое убежище в РФ.