Журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле родилась мужчиной, объяснила, почему просит политического убежища именно в России. Она также рассказала, почему не рассматривает для переезда Соединённые Штаты.

«Мой адвокат сам столкнулся с давлением, когда взялся за моё дело. Нас обоих преследуют, поэтому он счёл, что, возможно, прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением. Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй страной в моём сердце», — рассказала французская журналистка в беседе с РИА «Новости».

Рэй сформировала положительное мнение о России благодаря рассказам своей сестры и её мужа, которые побывали в нашей стране как туристы. Журналистка отметила свою любовь к русской культуре, особенно к национальным костюмам. В её коллекции одежды есть даже сумка, сделанная вручную, на которой вышита матрёшка. Кроме того, Рэй с уважением относится к российской политике и высоко ценит президента Владимира Путина.