Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди в суд

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка Наташа Рей подаст на первую леди в суд. Об этом доложил её адвокат Франсу Данглеан, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда. Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против её брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трёх судей, которые сфальсифицировали процесс», — заявил адвокат.