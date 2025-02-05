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5 февраля, 05:34

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди в суд

Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка Наташа Рей подаст на первую леди в суд. Об этом доложил её адвокат Франсу Данглеан, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда. Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против её брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трёх судей, которые сфальсифицировали процесс», — заявил адвокат.

Адвокат пояснил, что обращение будет передано в суд «в ближайшее время». Данглеан добавил, что в отношении Рей было создано два иска: от Брижит с братом и от семьи первой леди по бывшему браку.

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На Западе активно циркулируют слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Сторонники этой теории утверждают, что в её паспорте было имя Жан-Мишель Тронье. Несмотря на это, Брижит не раз пыталась опровергнуть эти выдумки, подчёркивая свою истинную идентичность. Сам Эмманюэль Макрон решительно выступил против этих спекуляций, заявив, что подобные утверждения вызывают у него не только гнев, но и глубокое недоумение. События в Париже привели к судебному разбирательству с участием журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые в своих материалах окрестили первую леди Франции трансгендером. Недавно Рей попросила политическое убежище в РФ.

Николай Рюмин
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