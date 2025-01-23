Журналистка Fox News пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Американская журналистка Кэндис Оуэнс из канала Fox News заявила, что собирается предъявить доказательства того, что Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона, родилась мужчиной.

На своих страницах в социальных сетях она утверждает, что у неё есть данные, свидетельствующие о том, что женщины с именем Брижит Макрон никогда не существовало, и намерена раскрыть эти материалы 30 января.

Ранее Оуэнс заявила, что провела беседу с французской журналисткой Наташей Рей, которая также говорила, что Брижит Макрон родилась мужчиной.