Назвавшим жену Макрона мужчиной француженкам вынесли приговор

В Париже суд приговорил двух журналисток к выплате штрафов в размере 13,5 тысячи евро (около 1,35 млн рублей), которые утверждали, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь вердикт суда.

«Суд Парижа приговорил Наташу Рей и Дельфин Жегусс за клевету к штрафу в 500 евро. Кроме того, они будут обязаны выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро её брату Жану-Мишелю в качестве морального ущерба», — указано в сообщении.

Судебный процесс над двумя женщинами прошёл в июне. По данным следствия, Рей подготовила содержащие клевету материалы про супругу Макрона, а Жеггус их распространила. При этом Рей не присутствовала на заседаниях из-за болезни. Тем временем адвокат первой леди Франции требовал взыскать с обвиняемых штраф по 10 тысяч евро с каждой, а также покрыть судебные издержки.