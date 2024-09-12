Назвавшим жену Макрона мужчиной француженкам вынесли приговор
BFMTV: В Париже оштрафовали женщин, которые назвали Брижит Макрон мужчиной
Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / Zuma
В Париже суд приговорил двух журналисток к выплате штрафов в размере 13,5 тысячи евро (около 1,35 млн рублей), которые утверждали, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь вердикт суда.
«Суд Парижа приговорил Наташу Рей и Дельфин Жегусс за клевету к штрафу в 500 евро. Кроме того, они будут обязаны выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 тысяч евро её брату Жану-Мишелю в качестве морального ущерба», — указано в сообщении.
Судебный процесс над двумя женщинами прошёл в июне. По данным следствия, Рей подготовила содержащие клевету материалы про супругу Макрона, а Жеггус их распространила. При этом Рей не присутствовала на заседаниях из-за болезни. Тем временем адвокат первой леди Франции требовал взыскать с обвиняемых штраф по 10 тысяч евро с каждой, а также покрыть судебные издержки.
Напомним, что в марте Эмманюэль Макрон опроверг слухи о том, что его супруга родилась мужчиной и сменила пол. Французский лидер также признался, что подобные утверждения вызывают у него гнев. Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье. В июле в Париже начался суд над журналистками, назвавшими супругу Макрона трансгендером.