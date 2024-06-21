В Париже судят женщин, назвавших жену Макрона трансгендером

В коррекционном трибунале Парижа прошёл судебный процесс над французскими журналистками Наташей Рей и Амандин Руа. Они утверждали, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, после чего супруга французского президента Эмманюэля Макрона вместе со своим братом Жаном-Мишелем Тронье обвинили их в клевете. Об этом информирует канал France 24.

Стоит отметить, что интересы супруги главы Пятой республики в суде представлял адвокат, а сама она на заседание не явилась. Наташа Рей, которая является главной обвиняемой, не смогла присутствовать на процессе из-за болезни.

В итоге перед судьями предстала лишь вторая журналистка, обвиняемая в распространении подготовленных Рей материалов. Также известно, что их требуют оштрафовать на 10 тысяч евро каждую. Суд вынесет вердикт 12 сентября.