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20 июня, 21:10

В Париже судят женщин, назвавших жену Макрона трансгендером

Во Франции начался суд над журналистами, назвавшими жену Макрона трансгендером

Президент Франции Макрон со своей супругой Брижит (справа налево). Обложка © Flickr / Présidence de la République France

Президент Франции Макрон со своей супругой Брижит (справа налево). Обложка © Flickr / Présidence de la République France

В коррекционном трибунале Парижа прошёл судебный процесс над французскими журналистками Наташей Рей и Амандин Руа. Они утверждали, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, после чего супруга французского президента Эмманюэля Макрона вместе со своим братом Жаном-Мишелем Тронье обвинили их в клевете. Об этом информирует канал France 24.

Стоит отметить, что интересы супруги главы Пятой республики в суде представлял адвокат, а сама она на заседание не явилась. Наташа Рей, которая является главной обвиняемой, не смогла присутствовать на процессе из-за болезни.

В итоге перед судьями предстала лишь вторая журналистка, обвиняемая в распространении подготовленных Рей материалов. Также известно, что их требуют оштрафовать на 10 тысяч евро каждую. Суд вынесет вердикт 12 сентября.

Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер
Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер

Как писал Life.ru, в марте текущего года Макрон опроверг слухи о том, что его супруга родилась мужчиной и сменила пол. Глава государства также признался, что утверждения об этом вызывают у него гнев. Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье.

Алексей Соловьёв
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