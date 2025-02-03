Назвавшая жену Макрона мужчиной французская журналистка просит убежище в России

Журналистка Наташа Рей попросила политическое убежище в России. Именно она назвала жену французского президента Эммануэля Макрона Брижит мужчиной. Подала ли женщина официальный запрос, не уточняется.

Он отметил, что Рей уже на протяжении трёх лет занимается расследованием биографии первой леди Франции и делится своими выводами в соцсетях. Адвокат также сообщил, что сейчас журналистка стала жертвой преследования со стороны Апелляционного суда Кана и Кассационного суда.