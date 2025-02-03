Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 15:13

Назвавшая жену Макрона мужчиной французская журналистка просит убежище в России

Журналистка Наташа Рей, назвавшая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в РФ

Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / Blondet Eliot/ABACA

Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / Blondet Eliot/ABACA

Журналистка Наташа Рей попросила политическое убежище в России. Именно она назвала жену французского президента Эммануэля Макрона Брижит мужчиной. Подала ли женщина официальный запрос, не уточняется.

«Наташа Рей просит политического убежища у (депутата Госдумы РФ. — Прим. Life.ru) Петра Толстого из-за юридических преследований», — написал адвокат журналистки Франсуа Данглеан в соцсети X.

Он отметил, что Рей уже на протяжении трёх лет занимается расследованием биографии первой леди Франции и делится своими выводами в соцсетях. Адвокат также сообщил, что сейчас журналистка стала жертвой преследования со стороны Апелляционного суда Кана и Кассационного суда.

Журналистка Fox News пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
Журналистка Fox News пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Напомним, что на Западе существует мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Сторонники этой теории утверждают, что супруга президента появилась под именем Жан-Мишель Тронье. Брижит не раз пыталась разобраться с распространителями этих слухов. В марте Эммануэль Макрон опроверг информацию, что его жена родилась мужчиной и прошла процедуру смены пола. Французский президент также отметил, что такие утверждения вызывают у него ярость. В июле в Париже стартовал судебный процесс против журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые окрестили супругу Макрона трансгендером. В итоге их приговорили к выплате штрафов в размере 13,5 тысячи евро (около 1,35 млн рублей).

Наталья Афонина
  • Новости
  • Франция
  • Брижит Макрон
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar