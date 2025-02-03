Назвавшая жену Макрона мужчиной французская журналистка просит убежище в России
Журналистка Наташа Рей, назвавшая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в РФ
Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / Blondet Eliot/ABACA
Журналистка Наташа Рей попросила политическое убежище в России. Именно она назвала жену французского президента Эммануэля Макрона Брижит мужчиной. Подала ли женщина официальный запрос, не уточняется.
«Наташа Рей просит политического убежища у (депутата Госдумы РФ. — Прим. Life.ru) Петра Толстого из-за юридических преследований», — написал адвокат журналистки Франсуа Данглеан в соцсети X.
Он отметил, что Рей уже на протяжении трёх лет занимается расследованием биографии первой леди Франции и делится своими выводами в соцсетях. Адвокат также сообщил, что сейчас журналистка стала жертвой преследования со стороны Апелляционного суда Кана и Кассационного суда.
Напомним, что на Западе существует мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Сторонники этой теории утверждают, что супруга президента появилась под именем Жан-Мишель Тронье. Брижит не раз пыталась разобраться с распространителями этих слухов. В марте Эммануэль Макрон опроверг информацию, что его жена родилась мужчиной и прошла процедуру смены пола. Французский президент также отметил, что такие утверждения вызывают у него ярость. В июле в Париже стартовал судебный процесс против журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые окрестили супругу Макрона трансгендером. В итоге их приговорили к выплате штрафов в размере 13,5 тысячи евро (около 1,35 млн рублей).