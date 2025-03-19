Макрон заявил о размещении ядерных истребителей на границе с Германией

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время прямого эфира в социальных сетях объявил о размещении многоцелевых истребителей Rafale с ядерными боеголовками на границе с Германией. Это решение связано с растущей «российской угрозой», о которой напомнил французский лидер.

По словам Макрона, первая авиабаза, где будут размещены новые модификации Rafale, готовых к защите Европейского Союза, станет Люксей. Ожидается, что это произойдёт к 2035 году.