«В Москве, наверное, перепугались»: Макрона высмеяли за слова о перемирии на Украине
Журналист Фази высмеял Макрона за его призыв к России заключить перемирие
Американский журналист Томас Фази с иронией прокомментировал в соцсети X заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости перемирия на Украине. Поводом для насмешки стали слова Макрона, прозвучавшие в пятницу, о том, что Россия должна принять американское предложение о прекращении огня.
«В Москве, наверное, перепугались», — написал Фази.
Ранее сообщалось, что французский лидер подталкивает мировое сообщество к началу третьей мировой войны. При этом Макрон желает выставить ситуацию так, будто инициатором всемирного конфликта является президент России Владимир Путин, который якобы стремится к созданию напряжённой ситуации на мировой арене.
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