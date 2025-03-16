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16 марта, 15:04

«В Москве, наверное, перепугались»: Макрона высмеяли за слова о перемирии на Украине

Журналист Фази высмеял Макрона за его призыв к России заключить перемирие

Американский журналист Томас Фази с иронией прокомментировал в соцсети X заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости перемирия на Украине. Поводом для насмешки стали слова Макрона, прозвучавшие в пятницу, о том, что Россия должна принять американское предложение о прекращении огня.

«В Москве, наверное, перепугались», — написал Фази.

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Ранее сообщалось, что французский лидер подталкивает мировое сообщество к началу третьей мировой войны. При этом Макрон желает выставить ситуацию так, будто инициатором всемирного конфликта является президент России Владимир Путин, который якобы стремится к созданию напряжённой ситуации на мировой арене.

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Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Ольга Сливченко
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