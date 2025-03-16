«В Москве, наверное, перепугались»: Макрона высмеяли за слова о перемирии на Украине

Американский журналист Томас Фази с иронией прокомментировал в соцсети X заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости перемирия на Украине. Поводом для насмешки стали слова Макрона, прозвучавшие в пятницу, о том, что Россия должна принять американское предложение о прекращении огня.