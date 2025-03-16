«Рвёт подмётки»: В МИД РФ объяснили, почему Макрон хочет отправить бойцов на Украину
Мирошник: Макрон пытается найти оправдание для участия в конфликте на Украине
Французский лидер Эмманюэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине и трактует нормы международного права в собственных интересах. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в личном телеграм-канале.
«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки! Тяжёлый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: «Ну я так думаю!» — говорится в его посте.
Напомним, на днях Эмманюэль Макрон заявил, что Запад при решении вопроса об отправке воинского контингента не будет считаться с мнением России. Свою позицию он аргументировал так: Незалежная — независимое государство и может обратиться за помощью к союзникам без оглядки на Москву. По словам главы Франции, западные военнослужащие могут быть размещены в Одессе, Киеве и Львове.
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