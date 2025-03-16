Французский лидер Эмманюэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине и трактует нормы международного права в собственных интересах. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в личном телеграм-канале.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки! Тяжёлый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: «Ну я так думаю!» — говорится в его посте.