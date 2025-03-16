Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 09:09

«Рвёт подмётки»: В МИД РФ объяснили, почему Макрон хочет отправить бойцов на Украину

Мирошник: Макрон пытается найти оправдание для участия в конфликте на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине и трактует нормы международного права в собственных интересах. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в личном телеграм-канале.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки! Тяжёлый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: «Ну я так думаю!» — говорится в его посте.

«Французы, просыпайтесь!» Макрона обвинили в развязывании третьей мировой
«Французы, просыпайтесь!» Макрона обвинили в развязывании третьей мировой

Напомним, на днях Эмманюэль Макрон заявил, что Запад при решении вопроса об отправке воинского контингента не будет считаться с мнением России. Свою позицию он аргументировал так: Незалежная — независимое государство и может обратиться за помощью к союзникам без оглядки на Москву. По словам главы Франции, западные военнослужащие могут быть размещены в Одессе, Киеве и Львове.

Макрон не исключил отправку Украине новой партии истребителей Mirage 2000
Макрон не исключил отправку Украине новой партии истребителей Mirage 2000
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar