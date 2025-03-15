Макрон не исключил отправку Украине новой партии истребителей Mirage 2000
Франция может дать «зелёный свет» на дополнительную поставку Украине истребителей Mirage 2000 из третьих стран. Отправку новой партии самолётов допустил президент страны Эмманюэль Макрон.
«Президент «не исключает» поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны «третьих стран», которые их используют», — сообщило издание Parisien после интервью с главой государства.
В этом же интервью Макрон заявил, что Запад вправе отправить на Украину свои войска без согласия России. Это произойдёт, если Киев адресует союзникам соответствующую просьбу.
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