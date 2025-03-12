«Очень заманчиво»: Макрон позарился на российские активы

Президент Эмманюэль Макрон поручил Министерству финансов Франции проанализировать последствия потенциальной конфискации российских активов. Об этом сообщила официальный представитель правительства Софи Прима. Она отметила, что в данный момент Париж не планирует изымать эти активы, но ведомству необходимо тщательно рассмотреть возможные последствия такого шага, если он будет реализован в будущем.

«Очевидно, это очень заманчиво. У нас здесь 230 миллиардов», — отметила представитель правительства.