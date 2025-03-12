«Очень заманчиво»: Макрон позарился на российские активы
Представитель кабмина Прима: В Париже считают заманчивой конфискацию активов РФ
Президент Эмманюэль Макрон поручил Министерству финансов Франции проанализировать последствия потенциальной конфискации российских активов. Об этом сообщила официальный представитель правительства Софи Прима. Она отметила, что в данный момент Париж не планирует изымать эти активы, но ведомству необходимо тщательно рассмотреть возможные последствия такого шага, если он будет реализован в будущем.
«Очевидно, это очень заманчиво. У нас здесь 230 миллиардов», — отметила представитель правительства.
Ранее министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция решила выделить Украине 195 миллионов евро, используя замороженные российские активы. Эти средства позволят Вооружённым силам Украины получить 155-миллиметровые снаряды и планирующие бомбы AASM для истребителей Mirage 2000. Кроме того, власти Парижа пообещали ускорить поставки устаревших танков AMX-10RC и бронетранспортёров VAB.
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