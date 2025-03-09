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Регион
9 марта, 10:53

Франция одобрила транш Украине размером 195 млн евро за счёт российских активов

МО Франции: Париж выделит Украине новый транш в €195 млн за счёт активов России

Франция согласилась выделить на помощь Украине 195 млн евро за счёт замороженных российских активов, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. На эту сумму будут поставлены оружие и боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне», — заявил Лекорню в интервью Tribune Dimanche.

Благодаря этой сумме у ВСУ появятся снаряды 155-миллиметрового калибра и планирующие бомбы AASM для истребителей Mirage 2000. Также в Париже пообещали ускорить поставки устаревших танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).

Напомним, ранее французский лидер Эмманюэль Макрон говорил об отправке войск на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме такой порыв назвали агонией перед «политической смертью». Парижане устроили митинг против военных поставок Киеву с лозунгом «Мы не будем умирать за Украину».

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Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

Полина Никифорова
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