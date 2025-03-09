Франция одобрила транш Украине размером 195 млн евро за счёт российских активов

Франция согласилась выделить на помощь Украине 195 млн евро за счёт замороженных российских активов, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. На эту сумму будут поставлены оружие и боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне», — заявил Лекорню в интервью Tribune Dimanche.