«Не России решать»: Макрон высказался об отправке военных на Украину

Западные страны могут отправить свои войска на Украину без согласия России, если они достигнут соответствующей договорённости. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон.