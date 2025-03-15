«Не России решать»: Макрон высказался об отправке военных на Украину
Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия Москвы
Западные страны могут отправить свои войска на Украину без согласия России, если они достигнут соответствующей договорённости. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien.
«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон.
Ранее Париж и Лондон потребовали от России согласиться на перемирие на условиях Владимира Зеленского. Президент Франции и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми направили отдельные заявления представительству РФ в ультимативном порядке. Они потребовали от российского лидера Владимира Путина принять оглашённые Украиной условия.
Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter