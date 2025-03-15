Стармер организовал онлайн-саммит для «коалиции желающих» поддержать Украину

В субботу британский премьер-министр Кир Стармер организовал онлайн-саммит для союзников Украины, сообщает Sky News. Основной целью данной встречи стало обсуждение инициативы лидеров Великобритании и Франции о создании так называемой «коалиции желающих», которая призвана поддержать Киев.

По данным телеканала, в саммите приняли участие около 25 лидеров, представляющих страны Европы, ЕС, НАТО, а также Австралию, Канаду и Новую Зеландию.