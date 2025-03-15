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Регион
15 марта, 14:46
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Париж и Лондон потребовали от РФ согласиться на перемирие на условиях Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратились к Кремлю с требованием согласиться на условия перемирия, которые ранее озвучил Владимир Зеленский. Об этом пишет Би-Би-Си.

Сообщается, что Макрон и Лэмми направили отдельные заявления представительству РФ в ультимативном порядке, потребовал от президента России Владимира Путина принять оглашённые Киевом условия.

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Напомним, 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин сообщил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с нюансами. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Мария Любицкая
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