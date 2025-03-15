Париж и Лондон потребовали от РФ согласиться на перемирие на условиях Зеленского
Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратились к Кремлю с требованием согласиться на условия перемирия, которые ранее озвучил Владимир Зеленский. Об этом пишет Би-Би-Си.
Сообщается, что Макрон и Лэмми направили отдельные заявления представительству РФ в ультимативном порядке, потребовал от президента России Владимира Путина принять оглашённые Киевом условия.
Напомним, 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин сообщил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с нюансами. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации.
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