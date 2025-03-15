Париж и Лондон потребовали от РФ согласиться на перемирие на условиях Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратились к Кремлю с требованием согласиться на условия перемирия, которые ранее озвучил Владимир Зеленский. Об этом пишет Би-Би-Си.