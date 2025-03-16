Макрон назвал три украинских города, где могут появиться западные военные
Макрон: Западные военные могут быть размещены в Одессе, Львове и Киеве
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал возможные места размещения западных военных на Украине в случае их отправки. Речь идёт о Киеве, Львове и Одессе, заявил глава государства в беседе с журналистами газеты Le Parisien.
«В военных сценариях речь может идти о таких точках, как Киев, Одесса, Львов», — приводит издание слова Макрона.
По данным политика, Франция и Великобритания уже близки к согласованию плана по отправке «миротворцев».
Макрон ранее также заявлял, что «не России решать», может ли Запад отправлять своих военных на Украину. По его мнению, Незалежная — суверенная страна, и если она обратится за помощью к союзникам, то Москва не должна диктовать условия.
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