Президент Франции Эмманюэль Макрон подталкивает мировое сообщество к третьей мировой войне, но при этом пытается выставить всё так, будто российский лидер Владимир Путин провоцирует напряжение на международной арене. Об этом сказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.



