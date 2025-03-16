«Французы, просыпайтесь!» Макрона обвинили в развязывании третьей мировой
Политик Филиппо заявил, что это не Путин хочет мировой войны, а Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон подталкивает мировое сообщество к третьей мировой войне, но при этом пытается выставить всё так, будто российский лидер Владимир Путин провоцирует напряжение на международной арене. Об этом сказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это не Путин хочет третьей мировой войны. Это Макрон и все его европейские сторонники. Ещё есть время остановить их. Французы, просыпайтесь!» — написал французский политик в соцсети Х.
Ранее Макрон ранее заявлял, что «не России решать», может ли Запад отправлять своих военных на Украину. Он также назвал возможные места размещения западных военнослужащих на украинской территории. Речь идёт о Киеве, Львове и Одессе.
ТАСС / Cezard Gabrielle/Pool/ABACA