Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон могут пойти на самые гадкие меры, ведь они заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Об этом предупредил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!», — утверждает оппозиционер.

Евросоюз и французский лидер, как считает Филиппо, могут изобрести провокацию под чужим флагом, чтобы помешать мирному процессу и послать на Украину свой вооружённый контингент.