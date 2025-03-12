«Хотят войны»: Макрон и ЕС готовятся выкинуть грязный ход для срыва перемирия
Политик Филиппо: ЕС и Макрон пойдут на провокации, чтобы сорвать мир на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO
Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон могут пойти на самые гадкие меры, ведь они заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Об этом предупредил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!», — утверждает оппозиционер.
Евросоюз и французский лидер, как считает Филиппо, могут изобрести провокацию под чужим флагом, чтобы помешать мирному процессу и послать на Украину свой вооружённый контингент.
Некоторым европейским государствам выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно. К примеру, Макрон готов даже войска свои туда послать, чтобы создать дополнительные угрозы. На демилитаризацию Киева он тоже пойти не готов, так как Европе нравится, что у неё появился своеобразный «щит» от РФ, который может ещё и деньги определённому кругу лиц приносить, если война будет продолжаться.