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12 марта, 12:11

«Хотят войны»: Макрон и ЕС готовятся выкинуть грязный ход для срыва перемирия

Политик Филиппо: ЕС и Макрон пойдут на провокации, чтобы сорвать мир на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон могут пойти на самые гадкие меры, ведь они заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Об этом предупредил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!», — утверждает оппозиционер.

Евросоюз и французский лидер, как считает Филиппо, могут изобрести провокацию под чужим флагом, чтобы помешать мирному процессу и послать на Украину свой вооружённый контингент.

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Некоторым европейским государствам выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно. К примеру, Макрон готов даже войска свои туда послать, чтобы создать дополнительные угрозы. На демилитаризацию Киева он тоже пойти не готов, так как Европе нравится, что у неё появился своеобразный «щит» от РФ, который может ещё и деньги определённому кругу лиц приносить, если война будет продолжаться.

Владимир Озеров
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