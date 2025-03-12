Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина постоянно терпит поражение, когда прибегает к обману.

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — отметил он.

Министр также подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений для Киева. Он добавил, что Украина могла бы сохранить свои границы 1991 года, за исключением Крыма и части Донбасса, если бы ее руководство выбрало путь сотрудничества и осуществляло собственные инициативы.