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Регион
12 марта, 08:43
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Лавров связал поражение Украины с постоянным обманом

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина постоянно терпит поражение, когда прибегает к обману.

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — отметил он.

Министр также подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений для Киева. Он добавил, что Украина могла бы сохранить свои границы 1991 года, за исключением Крыма и части Донбасса, если бы ее руководство выбрало путь сотрудничества и осуществляло собственные инициативы.

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Ранее Лавров исключил компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей. Кроме того, он отметил, что европейская идея о размещении «миротворцев» на Украине не завершит конфликт.

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Life.ru

Марина Фещенко
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