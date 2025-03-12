Лавров поражён планами Европы «поднять ставки» на Украине
Лавров: Европейская идея о размещении «миротворцев» на Украине не завершит конфликт
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива европейских стран по размещению «миротворцев» на Украине не приведёт к разрешению конфликта. Европа одержима этой идеей, однако это не поможет остановить военные действия, сказал министр в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами», – отметил Лавров.
Глава российского МИД убеждён, что некоторые европейские страны, наоборот, заинтересованы в эскалации конфликта. Примером того, что Европа и Великобритания стремятся к продолжению противостояния, он назвал теплый приём, оказанный Владимиру Зеленскому в Лондоне после скандала в Вашингтоне. Лавров считает, что это свидетельствует о намерении Запада «поднять ставки». Кроме того, Запад готовит шаги, которые могут подтолкнуть администрацию Дональда Трампа к более агрессивным действиям против России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил передумать и заявил, что отправка «миротворцев» на Украину не является единственным методом обеспечить безопасность Киеву. Он уверен, что сейчас в мире есть и другие разнообразные способы. Самое большое признание, по мнению политика, заслуживает Франция и Великобритания, которые больше остальных стран пытаются обеспечить безопасность Украине.