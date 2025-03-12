Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива европейских стран по размещению «миротворцев» на Украине не приведёт к разрешению конфликта. Европа одержима этой идеей, однако это не поможет остановить военные действия, сказал министр в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами», – отметил Лавров.

Глава российского МИД убеждён, что некоторые европейские страны, наоборот, заинтересованы в эскалации конфликта. Примером того, что Европа и Великобритания стремятся к продолжению противостояния, он назвал теплый приём, оказанный Владимиру Зеленскому в Лондоне после скандала в Вашингтоне. Лавров считает, что это свидетельствует о намерении Запада «поднять ставки». Кроме того, Запад готовит шаги, которые могут подтолкнуть администрацию Дональда Трампа к более агрессивным действиям против России.