Лавров двумя словами описал ситуацию в США после переизбрания Трампа
Лавров: Происходящее сейчас в США можно описать как «возвращение к нормальности»
Ситуация, которая происходит в США после переизбрания Дональда Трампа президентом, можно описать как возвращение «к нормальности». На данный момент на территории Америки нет антихристианских идей и ценности Вашингтона и Москвы очень сходятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
По мнению Лаврова, факт остаётся фактом: к власти пришла адекватная администрация, не придерживающаяся антихристианских взглядов. Министр также отметил, что в настоящее время католицизм всё больше уходит в сторону новых тенденций.
«Они для нас непонятны и неприемлемы», — указал глава МИД РФ.
Напомним, что как только на пост президента США вступил Дональд Трамп, он сразу же подписал указ о признании в Америки только двух полов — мужского и женского. Теперь госучреждениия в Штатах обязаны использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола. Кроме того в стране запретят «гендерную идеологию», программы разнообразия и инклюзивности в правительстве, а федеральные средства запретят тратить на смену пола.
Life.ru