Лавров двумя словами описал ситуацию в США после переизбрания Трампа

Ситуация, которая происходит в США после переизбрания Дональда Трампа президентом, можно описать как возвращение «к нормальности». На данный момент на территории Америки нет антихристианских идей и ценности Вашингтона и Москвы очень сходятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

По мнению Лаврова, факт остаётся фактом: к власти пришла адекватная администрация, не придерживающаяся антихристианских взглядов. Министр также отметил, что в настоящее время католицизм всё больше уходит в сторону новых тенденций.

«Они для нас непонятны и неприемлемы», — указал глава МИД РФ.