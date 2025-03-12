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Регион
12 марта, 06:59

Лавров двумя словами описал ситуацию в США после переизбрания Трампа

Лавров: Происходящее сейчас в США можно описать как «возвращение к нормальности»

Ситуация, которая происходит в США после переизбрания Дональда Трампа президентом, можно описать как возвращение «к нормальности». На данный момент на территории Америки нет антихристианских идей и ценности Вашингтона и Москвы очень сходятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

По мнению Лаврова, факт остаётся фактом: к власти пришла адекватная администрация, не придерживающаяся антихристианских взглядов. Министр также отметил, что в настоящее время католицизм всё больше уходит в сторону новых тенденций.

«Они для нас непонятны и неприемлемы», — указал глава МИД РФ.

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Напомним, что как только на пост президента США вступил Дональд Трамп, он сразу же подписал указ о признании в Америки только двух полов — мужского и женского. Теперь госучреждениия в Штатах обязаны использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола. Кроме того в стране запретят «гендерную идеологию», программы разнообразия и инклюзивности в правительстве, а федеральные средства запретят тратить на смену пола.

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Life.ru

Наталья Афонина
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