Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
Администрация США планирует направить России предложение о прекращении огня на Украине. Они рассчитывают на положительный ответ от Москвы. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам встреч с украинской делегацией в Саудовской Аравии.
Рубио положительно ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он проинформировать Россию о результатах переговоров.
«Мы скажем им: «Вот что мы предлагаем. Украина готова остановить огонь и начать диалог». Теперь им (России – Прим. Life.ru) нужно будет ответить «да» или «нет». Я надеюсь, они скажут «да». Если это произойдёт, мы сможем достичь серьёзного прогресса», — сказал Рубио.
Трансляцию вели главные американские телеканалы.
Напомним, переговоры в Джидде между США и Украиной начались 11 марта в полдень. От Вашингтона участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Украину представляли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. В Госдепе США отметили, что человечество ждёт «фантастические новости».
kmu.gov.ua