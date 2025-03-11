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Регион
11 марта, 20:17

Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

Администрация США планирует направить России предложение о прекращении огня на Украине. Они рассчитывают на положительный ответ от Москвы. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам встреч с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Рубио положительно ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он проинформировать Россию о результатах переговоров.

«Мы скажем им: «Вот что мы предлагаем. Украина готова остановить огонь и начать диалог». Теперь им (России – Прим. Life.ru) нужно будет ответить «да» или «нет». Я надеюсь, они скажут «да». Если это произойдёт, мы сможем достичь серьёзного прогресса», — сказал Рубио.

Трамп заявил, что США и Россия в ближайшее время проведут встречи по Украине
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Трансляцию вели главные американские телеканалы.

Напомним, переговоры в Джидде между США и Украиной начались 11 марта в полдень. От Вашингтона участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Украину представляли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. В Госдепе США отметили, что человечество ждёт «фантастические новости».

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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