Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

Администрация США планирует направить России предложение о прекращении огня на Украине. Они рассчитывают на положительный ответ от Москвы. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам встреч с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Рубио положительно ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он проинформировать Россию о результатах переговоров.

«Мы скажем им: «Вот что мы предлагаем. Украина готова остановить огонь и начать диалог». Теперь им (России – Прим. Life.ru) нужно будет ответить «да» или «нет». Я надеюсь, они скажут «да». Если это произойдёт, мы сможем достичь серьёзного прогресса», — сказал Рубио.

Трансляцию вели главные американские телеканалы.