«Использует в агрессивных целях»: Захарова обвинила Макрона в манипуляции ядерной тематикой
Захарова: Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря о самолётах Rafale
Мария Захарова и Эмманюэль Макрон. Обложка © Telegram / МИД России, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент Франции Эмманюэль Макрон использует тему ядерного оружия в агрессивных целях, когда говорит о планах разместить истребители Rafale на авиабазе на границе с Германией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Макрон заявил, что указанные истребители со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с Германией. По словам французского лидера, это произойдёт в 2035 году.
«Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Напомним, ранее Макрон напомнил европейцам о «русской угрозе». Политик заявил, что пришла пора обсудить возможность применения ядерного арсенала страны для защиты ЕС. В Госдуме напомнили Макрону об участи Наполеона после подобных резких высказываний. В Кремле обратили внимание на то, что французский президент жаждет войны и не думает о своём народе.