«Использует в агрессивных целях»: Захарова обвинила Макрона в манипуляции ядерной тематикой

Президент Франции Эмманюэль Макрон использует тему ядерного оружия в агрессивных целях, когда говорит о планах разместить истребители Rafale на авиабазе на границе с Германией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Макрон заявил, что указанные истребители со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с Германией. По словам французского лидера, это произойдёт в 2035 году.