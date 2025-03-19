«Наш ответ на вызовы»: Макрон собирается нацелить гиперзвуковые ракеты на Россию
Макрон: Франция к 2035 году развернёт гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ
Власти Франции к 2035 году хотят развернуть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, а также истребители нового поколения для «сдерживания» России. С таким заявлением выступил президент республики Эмманюэль Макрон.
Французский лидер отметил, что база ВВС №116 получит модернизированные истребители Rafale F5, которые будут оснащены гиперзвуковыми ракетами ASN4G класса «воздух — воздух». Его слова приводит газета Le Figaro.
«В 2035 году это будет первая база, которая получит самолёты Rafale новой модификации с гиперзвуковым оружием. Это наш ответ на вызовы безопасности», — сказал Макрон.
Ранее Макрон объявил о размещении многоцелевых истребителей Rafale с ядерными боеголовками на границе с Германией. Российская сторона не осталась в стороне от этой темы. Официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила заявления Макрона, обвиняя его в использовании ядерной темы в агрессивных целях.
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