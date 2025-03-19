«Наш ответ на вызовы»: Макрон собирается нацелить гиперзвуковые ракеты на Россию

Власти Франции к 2035 году хотят развернуть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, а также истребители нового поколения для «сдерживания» России. С таким заявлением выступил президент республики Эмманюэль Макрон.

Французский лидер отметил, что база ВВС №116 получит модернизированные истребители Rafale F5, которые будут оснащены гиперзвуковыми ракетами ASN4G класса «воздух — воздух». Его слова приводит газета Le Figaro.