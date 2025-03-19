Макрон призвал Европу вооружаться после беседы Путина и Трампа
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу к дальнейшему наращиванию вооружений, чтобы «избежать войны». Он сделал это заявление в соцсети X после переговоров между президентами США и РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Наша страна и наш континент должны продолжать вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше», — заявил французский лидер.
Кроме того, в ходе прямого эфира президент Франции отметил, что разместит многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками на границе с Германией. Это шаг, по его заявлению, является ответом на растущую «российскую угрозу».
Shutterstock / FOTODOM / Constantin Grigorita