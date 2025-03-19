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18 марта, 22:56

Макрон призвал Европу вооружаться после беседы Путина и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу к дальнейшему наращиванию вооружений, чтобы «избежать войны». Он сделал это заявление в соцсети X после переговоров между президентами США и РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Наша страна и наш континент должны продолжать вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше»,заявил французский лидер.

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Кроме того, в ходе прямого эфира президент Франции отметил, что разместит многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками на границе с Германией. Это шаг, по его заявлению, является ответом на растущую «российскую угрозу».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Constantin Grigorita

Лия Мурадьян
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