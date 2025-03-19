Макрон призвал Европу вооружаться после беседы Путина и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу к дальнейшему наращиванию вооружений, чтобы «избежать войны». Он сделал это заявление в соцсети X после переговоров между президентами США и РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.