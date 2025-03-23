В Совфеде раскрыл цели США в отношении Украины
Пушков: США не станут бросать Украину, но хотят подтолкнуть её к миру
Америка не планирует бросать Украину и будет дальше помогать стране, но взамен Штаты хотят добиться прекращения конфликта. Америка планирует заставить Киев, если это будет необходимо, пойти на мирное урегулирование, заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий», — написал сенатор.
Парламентарий напомнил слова Уиткоффа, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну. Это и является главной мотивацией плана Трампа.
Напомним, что США планируют закрыть вопросы по украинскому урегулированию к 20 апреля 2025 года. При этом сроки могут сдвинуться, если стороны не достигнут принципиальных договорённостей. На это день, кстати, выпадает Пасха как в западных, так и в православных церквях.