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23 марта, 14:26

В Совфеде раскрыл цели США в отношении Украины

Пушков: США не станут бросать Украину, но хотят подтолкнуть её к миру

Америка не планирует бросать Украину и будет дальше помогать стране, но взамен Штаты хотят добиться прекращения конфликта. Америка планирует заставить Киев, если это будет необходимо, пойти на мирное урегулирование, заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий», — написал сенатор.

Парламентарий напомнил слова Уиткоффа, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну. Это и является главной мотивацией плана Трампа.

Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным прекращение военной помощи Украине
Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным прекращение военной помощи Украине

Напомним, что США планируют закрыть вопросы по украинскому урегулированию к 20 апреля 2025 года. При этом сроки могут сдвинуться, если стороны не достигнут принципиальных договорённостей. На это день, кстати, выпадает Пасха как в западных, так и в православных церквях.

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Совет Федерации РФ

Наталья Афонина
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