В Совфеде раскрыл цели США в отношении Украины

Америка не планирует бросать Украину и будет дальше помогать стране, но взамен Штаты хотят добиться прекращения конфликта. Америка планирует заставить Киев, если это будет необходимо, пойти на мирное урегулирование, заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий», — написал сенатор.

Парламентарий напомнил слова Уиткоффа, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну. Это и является главной мотивацией плана Трампа.