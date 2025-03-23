Умеров заявил о начале переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде

Американская и украинская делегации в Эр-Рияде приступили к обсуждению условий прекращения огня на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети заявил министр обороны Незалежной Рустем Умеров, представляющий Киев на переговорах.

«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. На повестке дня — предложения по защите энергетических объектов и критически важной инфраструктуры. Сегодня мы решаем ряд сложных технических вопросов — в состав нашей делегации входят эксперты в области энергетики, а также военные представители военно-морского и военно-воздушного компонентов», — сказано в его публикации.