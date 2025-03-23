Умеров заявил о начале переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде
Американская и украинская делегации в Эр-Рияде приступили к обсуждению условий прекращения огня на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети заявил министр обороны Незалежной Рустем Умеров, представляющий Киев на переговорах.
«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. На повестке дня — предложения по защите энергетических объектов и критически важной инфраструктуры. Сегодня мы решаем ряд сложных технических вопросов — в состав нашей делегации входят эксперты в области энергетики, а также военные представители военно-морского и военно-воздушного компонентов», — сказано в его публикации.
Напомним, на завтра у американцев запланирована встреча с российской командой переговорщиков в столице Саудовской Аравии. Россию будут представлять сенатор, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В руководстве Штатов рассчитывают, что сторонам удастся обсудить вопросы прекращения огня, размещения миротворцев и статус территорий.
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