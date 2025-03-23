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23 марта, 18:21

В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций США и Украины

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершилась встреча между представителями Соединённых Штатов и Украины. Делегация из Киева, возглавляемая министром обороны Рустамом Умеровым, завершила переговоры.

Переговоры, продолжавшиеся около двух часов, проходили с участием заместителя главы офиса президента Украины, Павла Палисы. Американская делегация была представлена директором по политическому планированию Госдепартамента Майклом Антоном, а также помощниками специальных посланников и советников президента США.

Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд США и России в Эр-Рияде
Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд США и России в Эр-Рияде

На 24 марта в Эр-Рияде запланированы переговоры между Россией и США. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Планируется, что основной темой консультаций станет обсуждение перспектив возобновления черноморской зерновой инициативы, договорённость о котором была достигнута в ходе телефонных переговоров между президентами России и США. Кстати, представители РФ уже прибыли в Эр-Рияд для переговоров.

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Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Николь Вербер
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