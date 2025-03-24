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24 марта, 18:50

Трамп: На консультациях в Эр-Рияде обсуждается контроль США над АЭС

В процессе переговоров в Эр-Рияде рассматривается возможность передачи атомной электростанции под управление Соединённых Штатов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после заседания кабинета.

«Мы разговариваем о владении электростанциями. Некоторые говорят, что США должны владеть электростанциями, но они обсуждают, в частности, владение большой АЭС», — заявил глава Белого дома.

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Ранее сообщалось, что министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что Вашингтон хочет получить управление атомными электростанциями, которые расположены на территории Украины. Кроме того, Дональд Трамп недавно отметил, что провёл соответствующий разговор с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима подчеркнул, что обсуждал с президентом США судьбу Запорожской АЭС.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александра Мышляева
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