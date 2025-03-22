Буданов* предлагал взорвать все АЭС на Украине
Арестович* заявил, что Буданов* предлагал взорвать все украинские АЭС
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предлагал подорвать все атомные электростанции Незалежной в случае разгрома, чтобы они не достались российской стороне. Об этом заявил бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович* в эфире журналиста Александра Шелеста**.
По его словам, в США были осведомлены о высказываниях Буданова*. Именно поэтому Штаты воспринимают Киев как «обезьяну с гранатой» и сейчас стремятся взять эти объекты под свой контроль.
«[США] нас воспринимают обезьяной с гранатой. <...> Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов* носился с этим годика полтора назад. Типа все взорвём, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — рассказал Арестович*.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что Вашингтон не против передачи управления атомными электростанциями, расположенными на территории Украины. Кроме того, Дональд Трамп недавно написал в своей соцсети, что провёл около часа в разговоре с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима же отметил, что обсуждал с президентом США судьбу Запорожской АЭС.
*Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан Минюстом России иноагентом.
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