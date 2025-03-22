Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 10:48

Буданов* предлагал взорвать все АЭС на Украине

Арестович* заявил, что Буданов* предлагал взорвать все украинские АЭС

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предлагал подорвать все атомные электростанции Незалежной в случае разгрома, чтобы они не достались российской стороне. Об этом заявил бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович* в эфире журналиста Александра Шелеста**.

По его словам, в США были осведомлены о высказываниях Буданова*. Именно поэтому Штаты воспринимают Киев как «обезьяну с гранатой» и сейчас стремятся взять эти объекты под свой контроль.

«[США] нас воспринимают обезьяной с гранатой. <...> Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов* носился с этим годика полтора назад. Типа все взорвём, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — рассказал Арестович*.
СК РФ обвинил Украину в попытке ядерного терроризма после атаки на Курскую АЭС
СК РФ обвинил Украину в попытке ядерного терроризма после атаки на Курскую АЭС

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что Вашингтон не против передачи управления атомными электростанциями, расположенными на территории Украины. Кроме того, Дональд Трамп недавно написал в своей соцсети, что провёл около часа в разговоре с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима же отметил, что обсуждал с президентом США судьбу Запорожской АЭС.

*Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан Минюстом России иноагентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar