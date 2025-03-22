Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предлагал подорвать все атомные электростанции Незалежной в случае разгрома, чтобы они не достались российской стороне. Об этом заявил бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович* в эфире журналиста Александра Шелеста**.

По его словам, в США были осведомлены о высказываниях Буданова*. Именно поэтому Штаты воспринимают Киев как «обезьяну с гранатой» и сейчас стремятся взять эти объекты под свой контроль.