СК РФ обвинил Украину в попытке ядерного терроризма после атаки на Курскую АЭС
Курская АЭС в Курчатове. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Следственные органы России зафиксировали попытку ядерного терроризма со стороны киевского режима в связи с атакой ВСУ на Курскую атомную электростанцию, в результате которой было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к этому инциденту.
В ведомстве отметили, что произошла серьёзная атака на территорию Курской АЭС, которая привела к повреждению важного объекта — хранилища отработанного ядерного топлива. Ведется работа по выявлению всех участников этой террористической деятельности.
В конце октября 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что украинские военные нанесли удар по Курской АЭС с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов, начинённый взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, что привело к повреждению стен. Два других БПЛА упали на административные здания станции.