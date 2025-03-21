СК РФ обвинил Украину в попытке ядерного терроризма после атаки на Курскую АЭС

Следственные органы России зафиксировали попытку ядерного терроризма со стороны киевского режима в связи с атакой ВСУ на Курскую атомную электростанцию, в результате которой было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к этому инциденту.

В ведомстве отметили, что произошла серьёзная атака на территорию Курской АЭС, которая привела к повреждению важного объекта — хранилища отработанного ядерного топлива. Ведется работа по выявлению всех участников этой террористической деятельности.