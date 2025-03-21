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21 марта, 06:44
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СК РФ обвинил Украину в попытке ядерного терроризма после атаки на Курскую АЭС

Курская АЭС в Курчатове. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Курская АЭС в Курчатове. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Следственные органы России зафиксировали попытку ядерного терроризма со стороны киевского режима в связи с атакой ВСУ на Курскую атомную электростанцию, в результате которой было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к этому инциденту.

В ведомстве отметили, что произошла серьёзная атака на территорию Курской АЭС, которая привела к повреждению важного объекта — хранилища отработанного ядерного топлива. Ведется работа по выявлению всех участников этой террористической деятельности.

В Курчатове приняли дополнительные меры защиты Курской АЭС
В Курчатове приняли дополнительные меры защиты Курской АЭС

В конце октября 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что украинские военные нанесли удар по Курской АЭС с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов, начинённый взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, что привело к повреждению стен. Два других БПЛА упали на административные здания станции.

Оксана Попова
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