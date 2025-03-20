В Курчатове приняли дополнительные меры защиты Курской АЭС

В городе Курчатове и на Курской АЭС приняли дополнительные меры защиты на фоне накалённой обстановки в регионе. Об этом доложил глава города Игорь Корпунков в беседе с ТАСС.

«Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», — сказал он.