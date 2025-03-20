В Курчатове приняли дополнительные меры защиты Курской АЭС
Мэр Корпунков: Приняты дополнительные меры защиты Курчатова и Курской АЭС
В городе Курчатове и на Курской АЭС приняли дополнительные меры защиты на фоне накалённой обстановки в регионе. Об этом доложил глава города Игорь Корпунков в беседе с ТАСС.
«Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», — сказал он.
Напомним, в начале октября ВСУ предприняли попытку прямой атаки Курской АЭС. Сообщалось о четырёх прилётах, ни один из которых не достиг цели. Информацию о поражении беспилотника, летевшего к атомной электростанции, подтвердили власти региона.
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