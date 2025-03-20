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Регион
20 марта, 00:00

Зеленский заявил, что обсуждал судьбу Запорожской АЭС с Трампом

Расположенная в российском Энергодаре Запорожская АЭС стала предметом недавнего разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом глава киевского режима заявил журналистам, его слова приводит агентство AFP.

«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — ответил прессе Зеленский на вопрос о том, какие украинские станции могут перейти под контроль США.

Трамп предложил Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС
Трамп предложил Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС

Напомним, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского состоялись 19 марта. Это первый контакт политиков после перепалки в Белом доме.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Илья Пушкарев
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