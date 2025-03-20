Зеленский заявил, что обсуждал судьбу Запорожской АЭС с Трампом
Расположенная в российском Энергодаре Запорожская АЭС стала предметом недавнего разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом глава киевского режима заявил журналистам, его слова приводит агентство AFP.
«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — ответил прессе Зеленский на вопрос о том, какие украинские станции могут перейти под контроль США.
Напомним, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского состоялись 19 марта. Это первый контакт политиков после перепалки в Белом доме.
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