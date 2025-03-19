Трамп предложил Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС

Соединённые Штаты могли бы оказать помощь Украине в вопросах эксплуатации её атомных электростанций. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, сделанном по итогам телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что США могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства», — говорится в заявлении.

По мнению Рубио и Уолтца, владение АЭС американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической системы.