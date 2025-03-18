ВСУ отдан приказ захватить Запорожскую АЭС

ВСУ был отдан приказ вернуть контроль над Запорожской АЭС, который находится у российской стороны с марта 2022 года. Об этом рассказала глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб.

В ходе общения с журналистами она призналась, что была «немного удивлена» высказываниями президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа о ЗАЭС после переговоров последнего с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.