ВСУ отдан приказ захватить Запорожскую АЭС
NYT узнала о желании Киева вернуть контроль над Запорожской АЭС
ВСУ был отдан приказ вернуть контроль над Запорожской АЭС, который находится у российской стороны с марта 2022 года. Об этом рассказала глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб.
В ходе общения с журналистами она призналась, что была «немного удивлена» высказываниями президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа о ЗАЭС после переговоров последнего с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«Украина хочет вернуть её (Запорожскую АЭС. — прим. Life.ru)», — заявила Гриб в интервью американской газете The New York Times.
Напомним, Путин и Трамп сегодня, 18 марта, проведут телефонные переговоры. Одной из главных тем беседы станут территории и вопрос контроля над АЭС. Глава Белого дома также сообщил, что обсуждает с российской стороной «разделение определённых активов». СМИ считают, что Штаты даже могут наконец-то признать Крым частью России. Во всей этой суматохе редко пробиваются затухающие голоса из ЕС. К примеру, ранее глава МИД ФРГ Бербок потребовала от Трампа не забывать про Европу во время беседы с Путиным. Звучит очень мило, но вряд ли её услышат.
Telegram / ЗАЭС. Официально