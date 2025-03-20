«Мы можем это сделать»: Власти США не увидели проблем в приватизации украинских АЭС
Минэнерго США: Вашингтон готов взять АЭС Украины под контроль
Американские ведомства запросто могут взять под контроль атомные электростанции Украины, если это поспособствует прекращению боевых действий. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.
«Нет проблем, мы можем это сделать», — ответил глава Минэнерго на соответствующий вопрос.
Напомним, что Украина сейчас располагает всего тремя АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской. Запорожская АЭС ныне является российской.
Президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским эксплуатацию украинских АЭС в ходе недавних телефонных переговоров, предложив передать их под контроль американцев. Позже глава киевского режима рассказал СМИ Незалежной, якобы вёл речь лишь о российской АЭС в Энергодаре.
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