«Мы можем это сделать»: Власти США не увидели проблем в приватизации украинских АЭС

Американские ведомства запросто могут взять под контроль атомные электростанции Украины, если это поспособствует прекращению боевых действий. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

«Нет проблем, мы можем это сделать», — ответил глава Минэнерго на соответствующий вопрос.

Напомним, что Украина сейчас располагает всего тремя АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской. Запорожская АЭС ныне является российской.