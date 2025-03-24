Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом пишут агентства РИА «Новости» и ТАСС.
Встреча длилась более 12 часов. По данным источников, совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано завтра, 25 марта.
Напомним, переговоры в Эр-Рияде стартовали утром 24 марта. В Кремле рассказывали, что делегации России и США обсуждают судоходство в Чёрном море и другие вопросы по Украине. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова призывала не ждать больших прорывов по итогам встречи, так как стороны работают сразу по нескольким направлениям.
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