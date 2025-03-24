Захарова объяснила, почему от переговоров в Эр-Рияде не стоит многого ожидать

От консультаций России и США в Эр-Рияде не стоит ждать больших прорывов — делегации работают сразу по нескольким направлениям. Об этом в ходе встречи со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова в рамках проекта «ТОП месяца» от института «Первая академия медиа» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.