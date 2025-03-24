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24 марта, 14:50

Захарова объяснила, почему от переговоров в Эр-Рияде не стоит многого ожидать

Захарова: Не стоит ждать прорывных результатов от переговоров с США в Эр-Рияде

От консультаций России и США в Эр-Рияде не стоит ждать больших прорывов — делегации работают сразу по нескольким направлениям. Об этом в ходе встречи со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова в рамках проекта «ТОП месяца» от института «Первая академия медиа» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать, каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям», — объяснила она.

Украинская делегация ждёт окончания переговоров России и США в Эр-Рияде
Украинская делегация ждёт окончания переговоров России и США в Эр-Рияде

Напомним, сегодня в Эр-Рияде в отеле The Ritz-Carlton проходят переговоры российской и американской делегаций. В Кремле сообщали, что одной из тем обсуждения станет безопасность судоходства в Чёрном море в рамках возвращения к «зерновой сделке». В офисе Владимира Зеленского возможности встречи делегаций Украины и России исключают.

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Юрий Лысенко
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