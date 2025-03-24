Песков раскрыл центральные темы переговоров России и США в Эр-Рияде

Во время встречи в Саудовской Аравии американская и российская делегации поднимут вопрос об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море в рамках возобновления «зерновой сделки». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Исходим из того, что сегодня на повестке дня стоит вопрос Черноморской инициативы, и всех аспектов, связанных с её возобновлением. Это было предложение Трампа и Путин дал согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в первую очередь стороны обсудят безопасность судоходства. Он напомнил, что в прошлый раз достигнутое соглашение по поставкам за рубеж зерна многократно нарушалось украинской стороной, а Запад закрывал на это глаза. Сейчас в Эр-Рияде этот момент может быть вновь затронут.