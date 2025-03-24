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24 марта, 08:46

Названы главные переговорщики США на встрече с делегацией России в Эр-Рияде

Майкл Антон из Госдепа и Эндрю Пик из СБ возглавили делегацию США в Эр-Рияде

Директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон. Обложка © X, Wikipedia

Директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон. Обложка © X, Wikipedia

В Саудовской Аравии начались переговоры между Россией и США, представлять американскую делегацию в этот раз приехали старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговорщики встретились в Эр-Рияде с российскими представителями — главой Комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой. Встреча делегаций проходит в закрытом формате и длится уже более часа.

В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций США и Украины
В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций США и Украины

Напомним, что переговоры между США и Россией начались сегодня, 24 марта, в отеле The Ritz-Carlton. Территорию гостиницы по просьбе охраны покинули журналисты. В ходе встречи представители обсудят Черноморскую зерновую инициативу, а также возможен диалог по другим аспектам, посвящённым украинскому урегулированию.

Наталья Афонина
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