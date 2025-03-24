Названы главные переговорщики США на встрече с делегацией России в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии начались переговоры между Россией и США, представлять американскую делегацию в этот раз приехали старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговорщики встретились в Эр-Рияде с российскими представителями — главой Комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой. Встреча делегаций проходит в закрытом формате и длится уже более часа.