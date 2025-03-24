Названы главные переговорщики США на встрече с делегацией России в Эр-Рияде
Майкл Антон из Госдепа и Эндрю Пик из СБ возглавили делегацию США в Эр-Рияде
В Саудовской Аравии начались переговоры между Россией и США, представлять американскую делегацию в этот раз приехали старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Переговорщики встретились в Эр-Рияде с российскими представителями — главой Комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой. Встреча делегаций проходит в закрытом формате и длится уже более часа.
Напомним, что переговоры между США и Россией начались сегодня, 24 марта, в отеле The Ritz-Carlton. Территорию гостиницы по просьбе охраны покинули журналисты. В ходе встречи представители обсудят Черноморскую зерновую инициативу, а также возможен диалог по другим аспектам, посвящённым украинскому урегулированию.