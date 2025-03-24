Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к делегации РФ.

Встреча проходит в отеле The Ritz-Carlton. Делегацию России возглавляют глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

По данным СМИ, переговоры проходят в закрытом формате. Служба безопасности гостиницы попросила журналистов покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи будет обсуждаться Черноморская зерновая инициатива. Также возможен диалог по другим аспектам, посвящённым украинскому урегулированию.