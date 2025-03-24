Переговоры России и США начались в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к делегации РФ.
Встреча проходит в отеле The Ritz-Carlton. Делегацию России возглавляют глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По данным СМИ, переговоры проходят в закрытом формате. Служба безопасности гостиницы попросила журналистов покинуть территорию.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи будет обсуждаться Черноморская зерновая инициатива. Также возможен диалог по другим аспектам, посвящённым украинскому урегулированию.
Напомним, накануне представители РФ и США провели техническую встречу. Также в воскресенье Вашингтон провёл в Саудовской Аравии переговоры с Киевом.
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