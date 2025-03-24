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24 марта, 07:36

Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к делегации РФ.

Встреча проходит в отеле The Ritz-Carlton. Делегацию России возглавляют глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

По данным СМИ, переговоры проходят в закрытом формате. Служба безопасности гостиницы попросила журналистов покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи будет обсуждаться Черноморская зерновая инициатива. Также возможен диалог по другим аспектам, посвящённым украинскому урегулированию.

Напомним, накануне представители РФ и США провели техническую встречу. Также в воскресенье Вашингтон провёл в Саудовской Аравии переговоры с Киевом.

В офисе Зеленского исключили встречи с российской делегацией в Эр-Рияде
В офисе Зеленского исключили встречи с российской делегацией в Эр-Рияде
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Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Никита Никонов
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